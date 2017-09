Live: Tien Syriëgangers voor de rechter, zonder dat ze er zijn

De bewaking bij de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam is streng: politiebusjes voor de deur, detectiepoortjes binnen en extra veel agenten rond de zaal. Toch zullen de verdachtenbankjes vandaag, wederom, grotendeels leeg blijven.

De tien jonge mannen die door het Openbaar Ministerie worden verdacht van betrokkenheid bij terreur verblijven alle tien nog in het strijdgebied in Syrië of Irak. ,,Maar de rechtsstaat is hen niet vergeten”, aldus het OM. Van enkelen van hen is ook al het gerucht gegaan dat ze zijn overleden. Maar zolang daar geen bewijs van is, vervolgt Justitie hen.

Kalifaat

Volgens de inlichtingendiensten zijn er momenteel nog zo’n 190 Nederlandse jihadisten in het strijdgebied in Syrië en Irak, inclusief veel vrouwen en kinderen. Ze hebben zich aangesloten bij IS of andere jihadistische groepen. Nu het kalifaat langzaam maar zeker in elkaar stort, is er een kans dat een deel van hen wil terugkeren.

Mede daarom is het OM eerder dit jaar begonnen hun zaken alvast, bij verstek, voor de rechter te brengen. Zodat er al een celstraf op hen ligt te wachten als ze terugkeren. In maart waren er al tien man aan de beurt, vandaag is de eerste (voorbereidende) zitting tegen de volgende tien. Er zijn al eerder een handvol Syriëgangers bij verstek veroordeeld, doorgaans tot een jaar of zes cel, maar justitie pakt het nu structureel aan.

Somalië, Turkije en Friesland

Vandaag is het de beurt aan Saryas Noori A. (28) uit Delft, Outhmane B. (36) uit Nijmegen, Ismaël B. (28) uit Utrecht, Redouan D. (22) uit Culemborg, Mohamed Ali D. (37) uit Rotterdam, Bashir M. (21) uit Rotterdam, Ahmet P. (29) uit Delft, Abdoussalam S. (24) uit Nijmegen, Abdulrahman S. (18) uit Gouda, Turgay Y. (29) uit Delft

Het is een bonte verzameling mannen die niet per se iets met elkaar te maken hebben. Sommigen reisden samen naar Syrië, zoals Outhmane B. en Abdoussalam S., de eerste nam ook zijn vrouw en hun twee kinderen mee. Ze zijn geboren in Somalië, Turkije of Friesland. Ze hebben in ieder geval allemaal een Nederlands paspoort.

Facebook-advertentie

Het OM heeft hen via hun familieleden in Nederland én via social media als facebook en whatsapp gewezen op hun rechtszaak. Dat leidde er in eerdere zaken toe dat drie Syriëgangers een advocaat stuurden. Daar lijkt vandaag vooralsnog geen sprake van. In die eerdere zaak betoogden de advocaten dat hun cliënten misschien wel bij de rechtszaak aanwezig willen zijn, maar dat niet kunnen omdat ze het strijdgebied niet uit kunnen. Als het niet hun eigen strijdgroep is die hen tegenhoudt, dan zijn het wel de Turkse grenstroepen.