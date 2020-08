LIVE | ‘Thuiswerken bevalt Nederlanders goed’, corona-app niet klaar voor landelijke uitrol

CORONAVIRUSMorgen moest het zover zijn, maar na maanden van testen blijkt de app CoronaMelder er nog niet klaar voor. Minister De Jonge van Volksgezondheid stelt de landelijke invoering daarom uit totdat de kinderziektes zijn verholpen en de wettelijke basis voor de invoering van de app voor elkaar is. Dat laatste is een voorwaarde van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarvoor een spoedwetsvoorstel bij de Tweede Kamer is ingediend. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog.