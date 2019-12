LIVE | Thijs H. opnieuw voor de rechter: was hij psychotisch toen hij toesloeg?

Voormalig rector Universi­teit van Amsterdam pleegde geen plagiaat maar was ‘slordig’

7:22 Voormalige rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, Dymph van den Boom, pleegde geen plagiaat in haar proefschrift of in haar openingstoespraken. Dat stelt de onafhankelijke externe commissie Wetenschappelijke Integriteit van de UvA in een rapport.