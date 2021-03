LIVE | Testlocaties gesloten door de storm, Trump meldt: ‘Zonder mij was er geen vaccin’

CoronablogIn Denemarken is besloten om het vaccineren met het vaccin van AstraZeneca stil te leggen. Dit is besloten vanwege onduidelijkheid over mogelijke bijwerkingen. Op verschillende plekken in Nederland zijn testlocaties gesloten door de storm. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.