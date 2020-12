LIVE | Tegenvaller: vaccin van Sanofi minder effectief bij ouderen, ‘Pfizer-vaccin veilig genoeg’

OM: Kopstukken No Surrender en Bredanaar mishandel­den slachtof­fer met houten balk en slagersmes

10 december Meerdere messteken met een slagersmes in zijn hoofd en harde klappen met een houten balk. Het waren helse seconden voor de Hagenaar die op 7 november 2016 werd gevloerd door drie mannen, onder wie een man (40) uit Breda en volgens het Openbaar Ministerie twee kopstukken van de voormalige motorclub No Surrender. Het slachtoffer overleefde de aanval wonder boven wonder. Vandaag moesten de verdachten zich bij de rechter verantwoorden. Tegen de man uit Breda werd zes jaar en negen maanden cel geëist.