LIVE | Supermarktketen Coop verwacht miljoenenschade door protesterende boeren

met videoMeerdere boerenblokkades die sinds gisteren gaande waren bij distributiecentra, zijn inmiddels opgeheven. Zo is in Woerden, Nieuwegein, Deventer en het Gelderse Oosterhout de rust weergekeerd. Intussen maken de supermarkten zich wel zorgen over de schade die zij lijden, die wel in de miljoenen kan oplopen. Sommige winkels kampen met lege schappen. Volg hier het laatste nieuws over de boerenprotesten in ons liveblog.