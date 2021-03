LIVE | Stijging aantal coronabesmettingen neemt toe; minder coronapatiënten in ziekenhuizen

CoronablogDe stijging van het aantal coronabesmettingen neemt toe. Tot vanmorgen 10:00 uur zijn er 5330 nieuwe besmettingen vastgesteld, 1021 meer dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal juist gedaald. Er zijn nu in totaal 1913 mensen opgenomen met Covid-19, 50 minder dan dinsdag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat er al een aantal weken van uit dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen stijgt door de oprukkende besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. Die variant is volgens Brits onderzoek ook dodelijker. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.