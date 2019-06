LIVE | Stempel 8 is binnen, Van der Weijden blijft maar zwemmen

Juni waarschijn­lijk warmste maand ooit gemeten

8:59 Met een hele week hitte in het vooruitzicht is het nu al vrijwel zeker dat juni 2019 de warmste junimaand wordt sinds in 1901 in De Bilt met metingen werd begonnen. Weeronline verwacht voor juni een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 18,5 graden. De warmste junimaanden tot nu toe waren die van 2017 en 1976 met 18,0 graden.