LIVE | ‘Staatssecretaris Keijzer heeft kritiek op coronabewijs’, uitlatingen roepen vragen in Kamer op

Vanaf vandaag wordt de anderhalvemeterregel losgelaten, maar moet iedereen wel een coronatoegangsbewijs bij zich hebben om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een horecazaak, bioscoop, theater, concert of sportevenement. De nieuwe maatregel kent zowel voor- als tegenstanders. Die laatsten demonstreren vandaag in Den Haag. Ook sommige horecaondernemers zijn niet van plan de coronapas te controleren. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Berichten van de afgelopen dagen vind je hier.