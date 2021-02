LIVE | Spoedwet avondklok mogelijk vandaag al naar Kamer, Biden zet oorlogswet in voor meer vaccins

Zorgverle­ners betalen boete voor vrijwilli­ger die hen met kapot achter­licht door de sneeuw reed

13 februari Zijn achterlicht was kapot, en daarvoor kreeg Erik Haverkort een boete. Dat hij - midden in de nacht, door de sneeuw en geheel vrijwillig - zorgpersoneel van het Achterhoekse Sensire naar cliënten reed, en er bijna niemand op de weg was, deerde de agent niet. Maar de medewerkers wel: met een kleine crowdfundactie werd de 140 euro opgehaald. „We hebben er vooral om gelachen.”