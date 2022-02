LIVE | Spanningen bij demonstraties Canada lopen op

Boeren willen verbod op uitlaten honden op Veluwe vanwege stikstof

Hondenbezitters moeten stoppen met het uitlaten van honden in de kwetsbare natuur van de Veluwe tot duidelijk is welke schade hun poep en plas aanrichten. Dat wil Agractie. De boerenbelangenorganisatie wil dat de provincie Gelderland dit per direct gaat verbieden.

11 februari