Live: sneeuw zorgt voor filerecord, zeer weinig busverkeer en spekgladde wegen

Verdachte cor­rup­tie­pro­ces: 'Ons kent ons tussen politie en autobranche'

17:56 ,,De tijden waren toen anders, maar achteraf gezien is het misschien toch niet helemaal goed geweest..." Een voormalig auto-inkoper van de politie, verdachte in het corruptieproces rond de aanschaf van dienstauto's voor politie en Defensie, gaf vandaag schoorvoetend toe dat hij mogelijk niet altijd even handig en zuiver heeft geopereerd in zijn omgang met de autobranche.