LIVE: Slachtoffer Mustafa wil dat rechters zaak tramschutter Tanis worden vervangen, proces ligt stil

In de rechtbank in Utrecht is donderdagochtend het proces tegen tramschutter Gökmen Tanis hervat. Vandaag is het de beurt aan het Openbaar Ministerie om zijn visie op de zaak te geven, resulterend in een strafeis. Verslaggevers Peter Koop en Yelle Tieleman doen de hele dag live verslag.