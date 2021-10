LIVE | Singapore opent grenzen voor buitenlandse reizigers, kleine daling aantal orgaantransplantaties door corona

CoronavirusHet aantal orgaantransplantaties in ons land is ondanks de coronapandemie slechts licht afgenomen, zegt de Nederlandse Transplantatie Stichting. In totaal zijn in Nederland vorig jaar 36 transplantaties minder uitgevoerd dan het jaar ervoor. Stadstaat Singapore gaat vanaf 19 oktober meer buitenlandse reizigers toelaten. Premier Lee heeft vandaag gezegd dat volledig ingeënte reizigers uit onder meer de VS, Groot-Brittannië en Spanje, weer welkom zijn. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.