LIVE: Schaatskoorts zorgt voor grote drukte op populaire plekken: 'Blijf dichtbij huis’

10 februari Met temperaturen van twintig graden (!) onder nul is deze februarimaand voor winterfans niets minder dan legendarisch. Sinds 2012 is het niet zo koud geweest in Nederland. Wie hoopt op de terugkeer van groene velden en ontdooide plassen moet nog even geduld hebben, want de vorst houdt nog zéker tot en met zondag aan. Pas na het weekend lijkt de dooi er in te komen, maar ook dan blijven de sneeuw en het natuurijs nog zeker een paar dagen liggen, verwacht Weerplaza.