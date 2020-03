LIVE | Rutte geeft historische toespraak, miljardeninjectie in Europese economie

Er zijn sinds gisteren 278 geregistreerde besmettingen bijgekomen in Nederland. Het dodental stijgt met 4 naar 24. De verspreiding van het coronavirus zorgt er ook voor dat Koningsdag, op 27 april in Maastricht, is afgelast. Vandaag zijn scholen, de kinderopvang en de horeca voor het eerst gesloten. Air France/KLM houdt bijna de gehele vloot aan de grond. Er zijn duizenden vrachtwagens ingezet om de winkels weer vol te krijgen. Ondertussen opende het Rode Kruis een hulplijn voor mensen in thuisisolatie en quarantaine en komt ook de rechtspraak tot stilstand: alleen de urgente zaken gaan voorlopig door. Volg alles in ons liveblog. Hier lees je het vorige blog terug.