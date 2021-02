LIVE | Rutte: Derde golf komt op ons af, we vragen OMT om advies over 'hele pakket' aan maatregelen

Een derde golf aan coronabesmettingen is onvermijdelijk, zei premier Mark Rutte tijdens de persconferentie. Het kabinet maakt zich vooral zorgen over de besmettelijke Britse coronavariant. Zonder die mutatie zou het kabinet de teugels meer laten vieren, maar de snelle opkomst van die variant, maakt dat het kabinet hier terughoudend in is. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.