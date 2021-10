LIVE | Rusland breekt opnieuw coronarecords, gevaccineerd Sydney klautert op uit lockdown

Seks in het water: verkrach­ting of vrijwillig? Man (21) ‘probeerde afstand te houden’

12 oktober Terwijl hun vriendengroep langs de kant van het meer in Bussloo zat, speelde zich in het water, een beetje verscholen achter het riet, een gebeurtenis af die de levens van twee mensen en hun families op zijn kop zette. Een meisje van destijds 17 jaar stelt dat ze er verkracht is door haar toen beste vriend, de 21-jarige T.A. uit Vaassen. Hij hoorde 1,5 jaar cel tegen zich eisen.