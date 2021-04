LIVE | Run op overgebleven vaccins in België, EMA: Verband tussen trombose en AstraZeneca

Ismail is ten einde raad na brandstich­tin­gen bij zijn bedrijf: ‘Wat hebben wij misdaan?’

2 april Eerst brandde zijn werkbus volledig uit. Enkele weken later ging een stapel aluminium kozijnen in vlammen op. Eigenaar Ismail Yildirim van het Dordtse NedKozijn is ten einde raad. Ondanks camerabeelden krijgt de recherche de brandstichter(s) niet te pakken. ,,Ik wil niets liever dan weer rustig kunnen slapen.’’