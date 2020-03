LIVE | Ruim 7 miljoen kijkers voor Rutte en applaudisseren voor de zorg

Wat we uit de coronacij­fers kunnen leren (en vooral ook: wat niet)

8:22 Gaan we Italië achterna? Het is een veelgestelde vraag, maar hij is steeds moeilijker te beantwoorden, in elk geval aan de hand van cijfers. Grafieken over het aantal vastgestelde besmettingen laten best het een en ander zien, maar al lang niet meer het hele verhaal. Alle landen testen namelijk anders.