LIVE | RIVM waarschuwt Brabanders: blijf thuis bij griepklachten

Setje mondkapjes kost op Bol.com ineens 137 (!) euro, klanten reageren woest

18:08 Het coronavirus is niet voor iedereen een domper: webshop Bol.com maakt handig gebruik van de schaarste in desinfecterende zeep en andere bescherming. Een flesje handgel voor 45 euro of een set met honderd mondkapjes, voorheen 12 euro , nu voor 137 euro op de website. In het cachegeheugen van de website is te zien dat de prijzen met tientallen euro's omhoog zijn gezet.