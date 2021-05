LIVE | RIVM vervangt directeur vaccinaties: ‘Niets te maken met interview’

CoronavirusHet RIVM begint vandaag met een groot onderzoek naar de effectiviteit op de lange termijn van de verschillende coronavaccins in Nederland. Het doel ervan is om in alle leeftijdsgroepen inzicht te krijgen in de mate waarin de vaccins bescherming bieden en hoe lang deze bescherming standhoudt.