LIVE | RIVM: Verplicht stellen mondkapjes verkeerde boodschap, ‘Reisaanbieders in problemen door vouchers’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is nog steeds niet overtuigd van het nut van mondkapjes binnen de openbare ruimte. Die verplicht stellen, vindt het instituut een verkeerd signaal. De kapjes bieden een ‘zeer beperkte’ bescherming en kunnen ertoe leiden dat mensen de afstandsregels later varen. In veel andere landen is het dragen van een mondkapje, bijvoorbeeld in supermarkten en openbare gebouwen, inmiddels wel verplicht gesteld. Een studie van het UMC Utrecht stelt eveneens dat maskertjes het virus kunnen helpen bedwingen. In dit blog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.