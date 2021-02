LIVE | RIVM registreert miljoenste positieve coronatest, Catshuisoverleg zondag afgelast

CoronavirusDe miljoenste positieve coronatest van Nederland is vandaag officieel geworden. Het RIVM registreerde 4130 nieuwe besmettingen en daarmee steeg het totaal naar 1.001.894. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag afgenomen naar 1983. Het is voor het eerst sinds half december dat er minder dan 2000 covidpatiënten opgenomen zijn. Verder is het Catshuisoverleg over de avondklok morgen afgelast wegens code rood. De ministers en Jaap van Dissel halen dit waarschijnlijk maandag in. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.