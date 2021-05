LIVE | RIVM raadt zwangere vrouwen coronaprik aan, ‘Sneltest in horeca onbespreekbaar’

CoronavirusDriekwart van de Nederlanders is niet van plan bij te dragen aan een verplichte toegangstest, maar ook een meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat voorstel niet zitten. De bijdrage van 7 euro 50 zou tot ‘meer ongelijkheid in de samenleving’ leiden. Ook de evenementenbranche vraagt om gratis sneltests. De horecabranche wijst een verplichte test resoluut af. ‘Onbespreekbaar’, volgens Koninklijke Horeca Nederland. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.