LIVE | RIVM meldt minder coronabesmettingen, maar ziekenhuizen nog voller dan gisteren

Over de kop geslagen en ‘vermiste’ bestuurder meldt zich met ‘paar krasjes’ bij familie

7:36 Terwijl iedereen in rep en roer was en naarstig gezocht werd naar de bestuurder die vrijdagavond laat over de kop sloeg op de Spiekweg in Zeewolde, kwam de hoofdrolspeler zaterdagmiddag bij familie aanlopen. Volgens politiewoordvoerster Yvonne Hop met slechts ‘een paar krasjes'.