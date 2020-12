LIVE | RIVM meldt 13.066 nieuwe coronabesmettingen, Gommers: echt leven begint pas weer in zomer

aangifte Beruchte amateur­vlog­ger (41) mag Aldi niet meer in na relvideo: ‘Geen spijt, ik lach om de reacties’

17 december Een 41-jarige man uit Oldenzaal die in opspraak raakte nadat hij een filmpje maakte van een minderjarige medewerker van de Aldi, mag die supermarkt niet meer in. De amateurvlogger heeft een winkelverbod gekregen. ,,De Aldi heeft ook aangifte tegen mij gedaan, omdat ik een medewerker bedreigd zou hebben. Onzin, we hebben het filmpje zelfs twee keer overgedaan.” Een woordvoerder van de Aldi ontkent dat de jongen op de hoogte was van de video en betreurt de ontstane ophef.