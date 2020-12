LIVE | RIVM: Bijna 13.000 nieuwe besmettingen in Nederland, België start vaccinatie 'onmiddellijk na Kerstmis’

CoronavirusHet afgelopen etmaal zijn er in Nederland bijna 13.000 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is een nieuw dagrecord. Daarmee blijft de trend van het aantal besmettingen oplopen. Ondertussen vindt de Zweedse koning dat zijn land niet succesvol is geweest in de strijd tegen de coronapandemie. ,,Ik denk dat we gefaald hebben’’, zei koning Carl XVI Gustaf in een interview. ,,We hebben een groot aantal mensen dat is gestorven en dat is vreselijk.’’ Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.