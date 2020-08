LIVE | RIVM: 630 nieuwe besmettingen, grootste toename sinds april

Er zijn in de afgelopen 24 uur 630 nieuwe bevestigde coronabesmettingen bijgekomen, blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is de hoogste stijging sinds april. Het aantal ziekenhuisopnames is sinds gisteren met 12 gestegen. In totaal liggen 128 coronapatiënten in het ziekenhuis. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.