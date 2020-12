LIVE | RIVM: 4073 nieuwe besmettingen, ‘invoering mondkapjesplicht verloopt soepel in winkels’

CoronavirusDe Belgische politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een lockdownfeestje stilgelegd in het centrum van Brussel. Het ging om een seksfeestje, waarbij ook een Europarlementslid aanwezig was. En het gaat zeker nog één tot twee weken duren voordat de eerste boetes voor het niet dragen van een mondkapje uitgeschreven gaan worden. Dat zegt de voorzitter van de BOA-bond, Ruud Kuin. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.