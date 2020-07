LIVE | RIVM: 40 procent toch naar werk ondanks klachten, zelfisolatie-advies door 80 procent niet opgevolgd

video Honderden kilo’s goud, auto’s en wapens gevonden bij inval metaalrecy­cling­be­drijf in Venlo

15:37 Bij de inval afgelopen zaterdag in een metaalrecyclingbedrijf in Venlo hebben de opsporingsdiensten honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in beslag genomen. Verder legden politie, FIOD en Openbaar Ministerie (OM) voor ruim een miljoen euro beslag op contant geld, onroerend goed, auto’s en peperdure horloges van onder meer Rolex en Audemars Piguet.