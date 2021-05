LIVE | Resultaten FieldLabs over concerten zijn positief en bieden hoop voor de toekomst

Code geel in het hele land vanwege dichte mist, pinkster­week­end ziet er koud uit

7:11 In grote delen van Nederland komt donderdagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden. In het midden, westen en zuiden is het zicht donderdagochtend het slechtst. Automobilisten wordt aangeraden hun snelheid aan te passen.