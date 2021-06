LIVE | Rekenkamer: Nederland liet na vliegreizigers te beschermen, minder mensen met mondkapje in ov

Leidster is hoge werkdruk in kinderop­vang zat: ‘De kinderen komen tekort’

10:47 Leidsters in de kinderopvang kunnen het werk niet meer aan. De groepen kinderen worden groter, maar de huishoudelijke hulp die er eerst wel was, is verdwenen. ,,Soms denk ik halverwege de dag: Dit kind heb ik nog helemaal niet geknuffeld.”