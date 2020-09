LIVE | Reizigers Abu Dhabi moeten volgapparaatje dragen, WHO slaat alarm over nieuwe besmettingen



CORONAVIRUSInternationale reizigers die aankomen op de luchthaven van Abu Dhabi zullen voortaan een Covid-19-volgapparaatje moeten dragen. Verder slaat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alarm over de snelheid waarmee het coronavirus in Europa om zich heen grijpt. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.