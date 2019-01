Live: Reddingsactie voor man onder puin na verwoestende explosie: ‘Ik maak het goed’

VIDEO Uitgebran­de Audi mogelijk gebruikt bij overval en ontvoering koerier

15:27 Een koerier is vanmorgen vroeg in Den Bosch met geweld van zijn bestelbus met een grote lading telefoons beroofd en korte tijd ontvoerd. De daders gebruikten onder andere een donkere Audi. Een soortgelijk voertuig werd later uitgebrand aangetroffen in Velddriel. Deze is mogelijk gebruikt bij de overval.