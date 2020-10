LIVE | Recordaantal nieuwe besmettingen in Italië; aantal coronapatiënten op ic's weer gestegen

Het aantal coronabesmettingen in tien Duitse steden is zo hard gestegen, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aanraadt om daar alleen naartoe te gaan als het echt noodzakelijk is. En het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 109 toegenomen. Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2358, van wie er 529 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Hier lees je het nieuws van de afgelopen dagen terug.