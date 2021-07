LIVE | Recordaantal besmettingen in Tokio, geen quarantaine voor gevaccineerde Franse leerlingen

video ‘Mannen stonden klaar om Peter R. de Vries te filmen na aanslag’

9:18 De politie houdt er sterk rekening mee dat in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam twee mannen klaar stonden om het lichaam van Peter R. de Vries te filmen nadat hij was neergeschoten. Dat zeggen goed ingevoerde bronnen rondom het onderzoek tegen deze nieuwssite.