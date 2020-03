LIVE | Rechtbank overlegt over vervanging rechters, tramschutter Tanis zit intussen te knikkebollen

Voor het OM aan het woord komt, krijgen slachtoffers de kans om gebruik te maken van het spreekrecht. Tijdens die slachtofferverklaringen mag Tanis niet in de zittingszaal aanwezig zijn, vanwege zijn eerdere misdragingen . Hij toonde zijn minachting naar de slachtoffers, de rechters en de officieren van justitie. Tijdens de start van het proces spuugde hij naar zijn advocaat. Dinsdag schoffeerde hij een slachtoffer . Na haar emotionele verhaal, waarin ze zei dat ze sterker was dan Tanis, riep Tanis: ‘jammer, jammer’. Daarop werd hij uit de zaal verwijderd.

Als eerste nam slachtoffer Lisa het woord. Ze vertelde hoeveel impact de aanslag op haar heeft gehad. ,,De paniek en het geschreeuw in de tram waren niet te omvatten. Ik lag achter in de hoek van de tram. Ik dacht dat het zou zijn.” Ze vertelde dat ze ook nog buiten de tram, bij het tankstation door de vluchtende Tanis is beschoten.

Wraking

Slachtoffer Mustafa en zijn juridisch adviseur Karim Aachboun namen daarna het woord. Zij vinden dat er nieuwe rechters moeten komen, omdat de huidige rechtbank niet onpartijdig zou zijn. ,,Het OM wil niet meegaan in de verandering van de strafeis van Mustafa van bedreiging naar poging tot moord,” aldus Aachboun. ,, Het gaat Mustafa om de waarheid niet om de schadevergoeding.‘’ Omdat de rechtbank maandag besloot het proces gewoon door te laten gaan, eist Aachboun namens Mustafa dat de rechters worden vervangen. Een zogenaamde ‘wrakingskamer’ buigt zich nu over dit verzoek. Tot die tijd ligt het proces stil.

De andere slachtoffers en nabestaanden reageren woedend op het verzoek van Aachboun. ,,Waar halen ze het lef vandaan,” zegt één van hen. ,,Met alle slachtoffers die hier zijn. Ongelooflijk.” Voor hen is er nu grote onzekerheid over de voortgang van het proces.

Ook Arlette Schijns, de advocaat die slachtoffer Eline bijstaat, reageert verbolgen op het wrakingsverzoek. ,,Het is kansloos en niet op juridische gronden gedaan. Het vertraagt onnodig de zaak nodeloos. Dat zorgt bij nabestaanden voor frustratie, onbegrip en verdriet. Ze hebben zich er maanden op voorbereid en begrijpen niet waarom dit verzoek is gedaan.”

De wrakingskamer van de rechtbank, die zich over het vervangen van rechters buigt, heeft het verzoek van Mustafa in beraad. Tijdens de toelichting op het besluit, lijkt verdachte Gökmen Tanis enige tijd te knikkebollen. Van tijd tot tijd schrikt hij weer rechtop.

Tanis heeft eerder bekend op 18 maart vorig jaar in en bij een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht het vuur te hebben geopend op medepassagiers en omstanders. Vier mensen kwamen om en er vielen meerdere gewonden. Het OM ziet de aanslag als een terreurdaad.

