144.630 euro wachtgeld voor 3 maanden werk... Eper wethouder stapt op lucratief moment op

23 juli De afgelopen weekeinde opgestapte Eper wethouder Michiel Wiersinga heeft zijn ontslag op een lucratief moment aangeboden. Voor de korte tijd dat hij deel uitmaakte van het plaatselijke college van B en W is de gemeente hem - bovenop het salaris dat hij kreeg - 144.630 euro wachtgeld verschuldigd. Was hij tien dagen eerder vertrokken, dan had dit de gemeente ruim 100.000 euro bespaard.