LIVE | Proeven voor cultuur en sport, Nederland krijgt minder vaccins van Pfizer in januari



Er komt in januari een proef met theatervoorstellingen voor meer publiek, zegt premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over het coronavirus. Ook wordt er gekeken naar het toelaten van grotere groepen supporters bij lokale voetbalwedstrijden. En Nederland krijgt naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer. Dat is veel minder dan de één miljoen doses waar het kabinet eerder van was uitgegaan. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.