LIVE | Premier Rutte ingeënt met vaccin van Janssen, India voert productie AstraZeneca op

Paard gewond aantroffen in weiland bij Steensel: ‘Met mes onder staart gesneden’

28 mei Een merrie is vrijdagmiddag vermoedelijk mishandeld in een weiland in het buitengebied van Steensel en Veldhoven. Volgens de dierenpolitie heeft iemand het paard met een mes vlak onder de staart gesneden.