LIVE | Politieagent in de fout met verwarrende video, Gates Foundation trekt extra 150 miljoen dollar uit

Dit is de grootste snurker van 2020: ‘Ik gun mijn vrouw ook een goede nachtrust’

15 april Mensen kunnen er lacherig over doen terwijl anderen zich er intens voor schamen. Feit is dat er nog altijd een groot taboe rust op snurken. En dat terwijl Nederland ruim vier miljoen chronische snurkers telt. Om te laten zien dat snurken ‘dus‘ heel normaal is, wordt de grootste snurker van het jaar-wedstrijd gehouden. De winnaar van dit jaar, die vandaag bekend werd gemaakt, schaamt zich in ieder geval nergens voor: ,,Wat ik wel vervelend vind is dat mijn omgeving er last van heeft.”