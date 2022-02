LIVE | Politie treedt niet op bij actie nachthoreca, Poetin hield afstand van ‘ongeteste’ Macron

Computerge­ge­vens van multimiljo­nair Gerard Sanderinks vriendin Rian van Rijbroek uit Veghel in beslag genomen

VEGHEL/ENSCHEDE - Bij multimiljonair Gerard Sanderinks vriendin Rian van Rijbroek uit Veghel is vlak voor kerst door een deurwaarder beslag gelegd op vele terabytes aan computergegevens. De deurwaarder nam onder meer usb-sticks, externe harde schijven, twee MacBooks, een iPad en een iMac in beslag. Sanderink was daar zo verbolgen over dat hij een medewerker van de deurwaarder thuis opzocht en bedreigde.

