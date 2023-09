LIVE | Politie pakt klimaatactivisten op die weigeren wegdek te verlaten

Politie gebruikt geweld: 'Demonstranten gingen bewust voor voertuigen zitten'

Op de beelden is te zien dat agenten ook hun wapenstok inzetten. Dat is volgens de politie gedaan om de weg vrij te maken. 'Geweldstoepassing is aan regels en voorwaarden gebonden. Als we geweld inzetten, moeten we dit altijd verantwoorden en wordt beoordeeld of het geweld op de juiste manier is toegepast.'