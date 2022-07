LIVE | Politie noteert kentekens na ‘gevaarlijke situaties’ op A37 bij Hoogeveen, boerenactie in Nijmegen

Draaideur­ji­ha­dist Samir A. zamelde 100.000 dollar in voor IS-vrou­wen en hielp ze ontsnappen

Daar zit Samir A. weer in het beklaagdenbankje. Wéér in de rechtbank. De veteraan uit de Nederlandse jihad-scene zit er deze keer niet voor het beramen van een aanslag, maar voor terrorismefinanciering: hij zamelde meer dan 100.000 dollar in voor 25 Nederlandse en Belgische IS-vrouwen in Syrië en hielp sommigen ontsnappen.

7 juli