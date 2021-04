LIVE | Politie moet ingrijpen in Vondelpark, Willem-Alexander: ‘Ik toost op uw gezondheid’

Update Politie en ME ontruimen overvolle pleinen en parken: mensen rennen naar de uitgang

16:46 De politie kan niks anders doen dan ingrijpen in de overvolle parken in Nederland. Onder meer in het Vondelpark in Amsterdam moeten mensen verplicht het park verlaten. Mogelijk uit vrees te worden gearresteerd, vluchten velen uit eigen beweging rennend naar uitgangen. Ook werd er vuurwerk afgestoken. In Breda is het Park Valkenberg ontruimd door de ME. Meerdere in- en uitgangen van het park zijn afgezet met hekken en zwarte zeilen.