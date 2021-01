LIVE | Politie: 184 aanhoudingen bij rellen, ook in België vrees voor protesten

Video en update Autoritei­ten Eindhoven: Dit was geen demonstra­tie, geweld tegen politie van begin af aan het doel

25 januari De gemeente Eindhoven, politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn verbijsterd over de ongeregeldheden zondag in Eindhoven. De driehoek reageert vol afschuw. ,,Alle grenzen zijn hier overschreden. Van demonstreren was geen sprake, geweld tegen de politie was van begin af aan het doel.” In totaal zijn er tot nu toe 55 relschoppers in Eindhoven opgepakt en nog eens 170 in Amsterdam.