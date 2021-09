LIVE | Ouderen worstelen met CoronaCheck-app, Braziliaanse minister besmet

CoronavirusEen kopje koffie drinken in een café of een bezoek aan het theater kan vanaf zaterdag alleen als je een coronabewijs hebt. Maar wat als je niet weet hoe je de CoronaCheck-app op je telefoon zet? Of als je geen smartphone of internet hebt? Veel ouderen worstelen ermee. En de Braziliaanse minister van Volksgezondheid Marcelo Queiroga heeft gisteren positief getest op het coronavirus in New York, waar hij president Jair Bolsonaro vergezelde tijdens de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.