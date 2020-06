LIVE | Opnieuw run op toiletpapier in Australië, wildpoepende vrouw opgepakt om coronaspugen

Australische supermarktketens hebben vandaag weer een limiet gesteld op de hoeveelheid toiletpapier die klanten kunnen kopen nadat er in de deelstaat Victoria opnieuw een run is ontstaan. Verder heeft de politie gisteravond in Venlo een vrouw opgepakt die zich schuldig maakte aan onder meer wildpoepen en -plassen, schennispleging, vernieling en het verstoren van de openbare orde. Ze werd in de cel opgesloten nadat ze twee mensen had bespuugd. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier ons vorige blog terug.