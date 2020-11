LIVE | Opnieuw recordaantal besmettingen Italië: Lombardije zwaarst getroffen

Veilig­heids­be­raad: Avondklok is een heel heftige maatregel, ‘boa's gaan niet streng handhaven’

5 november Een avondklok die overwogen wordt is een ‘verregaande inbreuk’ op de persoonlijke levenssfeer van Nederlanders en ‘een heel heftige maatregel’ die het kabinet weloverwogen moet inzetten. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, tegen deze nieuwssite. ,,We zijn over dit onderwerp in gesprek met de voorzitters van de veiligheidsregio’s, maar het kabinet moet heel goede argumenten hebben om dit door te zetten. Een avondklok moet echt toegevoegde waarde hebben in het huidige pakket.”